DrefGold a processo si difende: "Sono ricco, non ho bisogno di spacciare"

Oggi si è tenuta a Milano la prima udienza del processo che vede imputato per spaccio di droga il trapper DrefGold che fu arrestato lo scorso 23 agosto scorso quando la polizia fece irruzione nel suo appartamento milanese trovandoci oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti.

Al momento dell’arresto il cantante, vero nome Elia Specolizzi, si proclamò subito innocente e dichiarò: “ Io non spaccio, sono solo un consumatore conclamato di cannabis in quantità massicce e quella era la mia scorta personale per l’estate ”. Ma la sua versione non convinse gli inquirenti perché non spiegava la presenza di hashish e di tutti quei soldi in contanti.

Il trapper 22enne fu quindi rinviato a processo per spaccio di droga e questa mattina è iniziato in aula il dibattimento. Per far cadere le accuse contro il suo cliente l’avvocato Niccolò Vecchioni ha scelto di puntare tutto sul fatto che DrefGold è un artista affermato che guadagna migliaia di euro l'anno e non ha quindi nessuna necessità di mettersi a spacciare per guadagnare soldi.