Il rapper DrefGold arrestato per spaccio di droga

Arrestato il rapper DrefGold per detenzione di sostanze stupefacenti.

È accaduto lo scorso venerdì sera. Il giovane rapper di origini pugliesi è stato sorpreso nel suo appartamento di Pero, alla periferia di Milano, in possesso di 100 grammi di marijuana e 12 mila euro in contanti. Per questo motivo, su richiesta del pm di turno Alessia Menegazzo, il cantante ha trascorso una notte in Questura sotto stretta supervisione degli agenti.

Ad allertare la polizia sarebbero stati alcuni vicini di casa del performer trap. In molti, infatti, avrebbero non solo lamentato schiamazzi notturni, ma avrebbero riferito alle autorità di aver visto "loschi individui" aggirarsi con spasimo nei pressi dell'abitazione. Dunque, una pattuglia sarebbe intervenuta immediatamente e lo avrebbe colto con le mani nel sacco. Ieri mattina, il rapper è comparso all’udienza di convalida in tribunale e alla fine è tornato in libertà con l’obbligo bi-settimanale di firma in attesa del processo fissato per settembre.

La difesa

"È un consumatore di cannabis e la sostanza era per suo uso personale", lo ha difeso così, davanti al giudice l'avvocato Niccolò Vecchioni. Per l’accusa, però, il denaro rinvenuto in casa sarebbe provento di spaccio. "Abbiamo depositato i contratti da cui risulta che il ragazzo è molto ben retribuito per la sua attività musicale e non ha certo bisogno di vendere marijuana", sostiene con fermezza il legale.