“Drogati, pedofile”. Insulti choc a Chiara Ferragni. Lei denuncia l'hater

Ad alcuni commenti negativi, Chiara Ferragni risponde spesso con ironia, ma quando si offendono le persone a lei care facendo illazioni davvero gravi, l’imprenditrice digitale non ci sta.

È quello che è accaduto dopo uno degli ultimi commenti di un hater, che è riuscito a rovinare anche il messaggio di auguri che Chiara Ferragni aveva indirizzato alla mamma Marina. “ Felice compleanno alla mia fantastica mamma che io amo tantissimo – aveva scritto la influencer allegando alcuni scatti che ritraevano i momenti felici della Di Guardo con le figlie - . Grazie per avermi insegnato il vero amore sin da quando sono nata ”. Un augurio importante che è stato rovinato da uno dei tanti hater della Ferragni.

Questa volta, però, gli insulti che le sono stati rivolti hanno davvero superato ogni limite e la moglie di Fedez ha deciso di agire per vie legali. “Famiglia di drogati! Basta drogati dj, droghi un sacco di adolescenti insicuri. Che mer.. – si legge tra i commenti al post della Ferragni - . Fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di abusare dei minori. Pedofile”. Gli insulti choc rivolti a Chiara e alla sua famiglia non sono passati inosservati e la Ferragni ha sbottato. “ Ti arriverà una denuncia a breve – ha replicato la influecer - . Pensa due volte prima di scrivere certe cose ”.

La Ferragni e Fedez, tra l’altro, sono reduci da una sentenza che ha archiviato la denuncia sporta da entrambi contro Daniela Martani, che li aveva offesi in seguito alla festa di compleanno organizzata all’interno del supermercato. Le decisioni della legge, però, non fermano la influencer che, questa volta, non ha voluto in alcun modo soprassedere ai commenti degli odiatori seriali.