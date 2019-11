Duchessa e ora anche chef: Kate Middleton ospite in un celebre reality show

Tutti conosciamo Kate Middleton per essere una moglie, una madre e per essere l’apprezzatissima duchessa di Cambridge. È un’icona di stile, di moda e grande regalità e, rispetto a Meghan Markle, è più rispettosa in merito alle regole di corte, e poco avvezza a scandali di poco conto. Resta comunque una donna moderna ma non dimentica il ruolo che ricopre all’interno della royal family.

Kate Middleton è una donna dalle molteplici passioni che ha sempre ostentato, un po’ per amore della corona un po’ per semplice diletto. Ad esempio in passato è stata designer di giardini per il Chelsea Flower Garden, e anche tosacitre di pecore in Cambria e altro ancora. La sua vera passione però è la cucina e i reality show. Non solo quelli danzanti, in cui più volte ha ammesso di non perdersi mai un episodio del suo programma preferito, ma anche di quelli a sfondo culinario. E dalle ultime informazioni che sono trapelate in rete, pare che Kate Middleton, apparirà in tv proprio in uno di quei programmi che tanto ama seguire nei suoi momenti di relax.

La duchessa per un giorno diventerà uno chef in un programma tv che, in Inghilterra, viene trasmesso da anni con grande successo sulla BBC One. Durante le prossime feste natalizie sarà il vero ospite d’onore della trasmissione e aiuterà Marry Berry, ex giudice di Great British Bake off, a preparare qualche piatto tipico della tradizione inglese. Si crede proprio un dolce natalizio. Tutto grazie al legame di amicizia che c’è fra Kate Middleton e l’ex giurato.

Le due donne infatti si conoscono da diverso tempo. Si sono incontrare negli ultimi anni piuttosto spesso soprattutto per ragioni di beneficenza. Entrambe sono madrine della charity "Child Bereavement UK". Lo scorso settembre, ad esempio, erano insieme per un evento di beneficenza per il Royal Horticultural Society Garden. Nel 2013 però Kate aveva già espresso la grande stima che aveva per Marry Berry, affermando in quel contesto che adorava particolarmente le sue doti da chef e da giudice. Una delle sue ricette, tra l’altro, è la preferita del Principe William. Questo legame quindi ha portato le due donne a un sodalizio unico nel suo genere. Ci saranno scintille? Non resta che attendere. Sicuramente, durante la trasmissione, ci saranno solo argomenti frivoli. Saranno negate domande su Meghan e soprattutto sul principe Andrea.