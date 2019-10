E Anna Falchi si spoglia di nuovo per festeggiare la Lazio

Anna Falchi non ha mai negato la sua grande passione per il calcio, soprattutto per la Lazio. Per la sua squadra del cuore si è spesa molte volte, soprattutto promettendo ammalianti spogliarelli in caso di vittoria. I tifosi dei biancocelesti non possono dimenticare lo storico scudetto conquistato nel 2000, l'ultimo della società laziale, quando Anna Falchi decise di concedersi uno streap-tease allo stadio Olimpico davanti a decine di migliaia di spettatori in delirio.

Una platea potenzialmente inferiore, però, a quella che da qualche ora può ammirare una splendida Anna Falchi in topless, che si è spogliata su Instagram per festeggiare la vittoria della Lazio per 4 a 0 sul Torino. È la seconda vittoria di fila per la formazione bancoceleste, che all'Olimpico ha imposto la sua egemonia sulla compagine granata, calando un poker importantissimo in ottica classifica. Grazie a questi tre punti, infatti, la Lazio ha raggiunto il Napoli e si trova al 5 posto, insieme al Cagliari. Una vittoria che, quindi, meritava di essere festeggiata adeguatamente da una tifosa così appassionata come Anna Falchi.