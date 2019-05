La Lazio vince la Coppa. E Anna Falchi si spoglia sui social

Sono passati 19 anni dall’ultima volta che Anna Falchi si è spogliata per i tifosi, per festeggiare un trionfo della sua squadra del cuore, la Lazio. La vittoria della Coppa Italia, ottenuta ieri sera dalla squadra di Simone Inzaghi, ha riacceso in lei la fiamma, quella voglia di spogliarsi per ringraziare squadra e tifosi. E molti ci speravano, visto che non è nuova a mostrarsi nuda sui social. Per questo lei, sempre bellissima a 47 anni, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto hot, dove è immortalata nuda sul suo letto con indosso solo un perizoma. Un selfie che ha decisamente scaldato gli animi, già eccitati dalla vittoria della Lazio allo stadio Olimpico, dove la finlandese era presente per assistere al match.

"Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio" , scrive Anna Falchi nel post della sensualissima foto. E senza parole ha lasciato letteralmente le migliaia di follower che hanno commentato lo scatto: "Pur di vederti così auguro alla Lazio di vincere la champion", "Vabbè a sto punto speriamo che la Lazio vinca il campionato", "Lazio campione e Anna nel lettone. Che serata!". E ancora: "Se sarà sempre così allora speriamo che la lazio vinca sempre!", "Sei come un gol di milinkovic Savic al minuto 82".

Una foto, che ha riportato alla mente di tanti tifosi e non solo, il mitico spogliarello che, nel lontano 2000, Anna Falchi fece per festeggiare lo scudetto della Lazio. In quell’occasione, davanti a uno stadio Olimpico gremito, Anna scese in campo vestita di bianco e regalò agli spettatori un seducente spogliarello, rimasto negli annali. Oggi, nell’era digitale, gli spogliarelli si fanno sul web, sui social, e milioni di follower ringraziano.

