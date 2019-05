Il ricordo per Luke Perry a due mesi dalla scomparsa

I fan e gli stessi attori di Beverly Hills sono ancora scossi da quello che è accaduto a Luke Perry. L’ex Dylan McKay a soli 52 anni è venuto a mancare per le complicanze di un ictus. La vita però va avanti e, mentre procedono i preparativi per il ritorno in tv di Beverly Hills, gli attori della serie, cercano di affrontare il lutto che ha stravolto la loro esistenza.

Jennie Garth, ad esempio, che nella storica serie tv ha interpretato Kelly Taylor, l’anima gemella di Dylan, ha condiviso una foto sul suo profilo instagram in ricordo dell’amico scomparso. Criticata perché rispetto ai suoi colleghi è stata l’unica a non aver inviato un messaggio di cordoglio, nella serata di ieri ha pubblicato uno scatto che ha scaldato il cuore dei fan. "A volte ci sono semplicemente dei segni…", si legge dalla didascalia. La foto immortala un semaforo e il nome di una strada nel cuore di Vancouver che si chiama, neanche a dirlo, McKay Boulevard. Il riferimento al personaggio della celebre serie tv è molto chiaro. A quanto pare Jennie Garth sente vicino a sé la presenza dell’amico e collega di set, e ha ritenuto che il nome della strada, potesse essere un segno che Luke Perry è ancora al suo fianco.

"Tutti siamo così contenti di lavorare ancora insieme – rivela Jennie Garth in un’intervista a Et-Online – Ci sono vibrazioni positive anche se Luke non sarà al nostro fianco. Lo ricorderemo in ogni modo possibile. Farà sempre parte dello show. Tutti lo amiamo e, al momento, vogliamo ricordare i momenti felici che abbiamo condiviso."

L’atteso revival di Beverly Hills arriverà in America dal 7 agosto. Si attende una data italiana di trasmissione.