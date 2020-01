Ecco chi è il nuovo fidanzato di Madonna

Ha venticinque anni, fa il ballerino ed è il nuovo fidanzato di Madonna. Già, perché la vulcanica pop star ha di fatto ufficializzato via social – Instagram, per l'esattezza – il fidanzamento con Ahlamalik Williams.

Williams e Madonna si conoscono da diverso tempo, più di cinque anni: il 25enne, infatti, è uno dei ballerini professionisti che segue la cantante già dal "Rebel Heart Club" (era il 2015…) e che sta prendendo parte al "Madame X Tour" che si chiuderà questa primavera e che riprenderà dopo lo stop momentaneo allo show a causa di quelli che Madonna stessa ha descritto come "dolori indescrivibili". La tournée, infatti, riprenderà regolarmente nei prossimi giorni: è stata confermata la tappa di Lisbona, fissata il 16 gennaio 2020.

Con un post fotografico sul celebre social network datato 31 dicembre 2019, infatti, la cantautrice ha svelato il volto della "fiamma". A corredo dello scatto a mo' di selfie Madonna Louise Veronica Ciccone ha scritto: "Diciamo addio al 2019. Continuiamo a nuotare con gli squali e a prendere strade poco battute " ( "Saying Good-bye to 2019! We Continue to Swim with Sharks! And Take the Road Less Traveled by!! #fun #healing #davidbanda @ahla_malik" , il post originale in lingua inglese).

Un fidanzamento per lungo tempo tenuto nascosto.Infatti, dopo alcune indiscrezioni uscite nel corso del 2019, solo recentemente i due "piccioncini" sono stati avvistati insieme in Florida (a Miami) e poi paparazzati all'aeroporto di Londra insieme ad alcuni dei figli dell’artista 61enne.

Dunque, oltre agli avvistamenti americani e le fotografie del The Sun, ecco la conferma ufficiale. E come riportato da TgCom24, l'approvazione della storia d'amore (nonostante i 36 anni di differenza d'età) sarebbe arrivata anche da parte della madre e dal padre del giovane, che si sono aperti a Tmz.

Le controversie con l'ex marito

Come recentemente registrato anche da ilGiornale.it, l'ex marito di Madonna, il regista sceneggiatore e produttore cinematografico britannico Guy Ritchie, ha fatto causa all'ex compagna perché quest'ultima gli impedirebbe di avere un rapporto sereno con il figlio quattordicenne David Banda (adottato quando erano ancora una coppia).