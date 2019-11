Madonna sta male, tour sospeso per ​ordine dei medici

Si ferma a Boston il "Madame X Tour" di Madonna. La cantante ha annunciato sui social network di dover interrompere i live per seri problemi di salute. I medici le hanno imposto lo stop, costringendola a cancellare i tre concerti in programma nei prossimi giorni a Boston. La popstar non ha spiegato i motivi del suo malessere, ma ha scritto un accorato post social per annunciare la momentanea pausa dalla scena musicale.

Il tour mondiale di Madonna non era iniziato sotto i migliori auspici. L'inizio dei live nei teatri era stato rinviato dalla cantante e posticipato di una settimana, per consentire agli addetti ai lavori di offrire il migliore spettacolo possibile. "Lei è una perfezionista", aveva spiegato il suo staff a settembre. Poi l'infortunio al ginocchio, avvenuto poco prima del concerto alla "BAM Howard Gilman Opera House", che l'ha costretta ad annullare lo spettacolo a causa dei forti dolori all'arto interessato. Ora il nuovo annuncio. Madonna ha comunicato la necessità di fermarsi per problemi di salute attraverso un accorato post social. Nel messaggio, la popstar ha evidenziato un malessere profondo: " Per favore, perdonate questa svolta inaspettata degli eventi. Fare il mio spettacolo ogni sera mi dà tanta gioia e annullarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il Madame X Tour con tutti voi ".

Dopo il concerto di Los Angeles dello scorso 25 novembre, la cantante italoamericana si è sentita male a seguito di un infortunio al ginocchio e i medici hanno deciso di tenerla a riposo fino al prossimo 7 dicembre, quando dovrebbe riprendere il suo tour da Philadelphia. Al momento i concerti che sono stati annullati sono tre, tutti sold out, che si sarebbero dovuti svolgere al Wang Theatre di Boston. Le date non saranno recuperate, per questo è stata avviata la procedura del rimborso dei biglietti ai fan.