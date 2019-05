Ecco cosa succede quando a Buckingham Palace arriva Donald Trump

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump pranzerà con la regina Elisabetta e parteciperà anche ad un fastoso banchetto di Stato a Buckingham Palace nel corso di una visita di tre gironi a partire da lunedì.

Oltre alla Regina saranno presenti al banchetto Kate e William e una lunga schiera di teste coronate tutti ad omaggiare il Presidente Trump. Non si sa se ci sarà Harry, di sicuro non Meghan alla prese con il piccolo Archie. Tutto il personale di Buckingham Palace passerà i prossimi tre giorni a preparare il tavolo per il banchetto. I tovaglioli verranno piegati come “cappelli olandesi” ogni ospite avrà sei bicchieri a disposizione. Ci sarà inoltre la sedia del Principe Carlo, con un cuscino visti i suoi dolori alla schiena.

Ci sono voluti ben sei mesi per pianificare il banchetto che vedrà la presenza di 170 ospiti. Severo è anche il dress code: ci dovranno essere diademi e cravatte bianche o abiti tradizionali delle varie nazioni. I piatti saranno esattamente a 45,7 centimetri l’uno dall’altro, così come le sedie che avranno tutte la stessa distanza dal bordo del tavolo.

Ogni ospite avrà sei bicchieri a disposizione: per l’acqua, per il brindisi con lo champagne, per i vini rossi, quelli bianchi, per il vino da dessert e per il porto. L’ultima supervisione del tavolo a forma di ferro di cavallo, sarà quella della regina nel pomeriggio prima del banchetto, e sarà accompagnata dal vice-ammiraglio Tony Johnstone-Burt.

Tutto intorno al tavolo ci saranno 19 postazioni con quattro membri dello staff: un valletto, un maggiordomo, un maggiordomo per il vino e un supervisore. Il Principe Carlo sarà l’unico che invece del burro avrà una ciotola di olio d’oliva. Nonostante poi la cantina del palazzo contenga oltre 25.000 bottiglie di vino, tutto l’acool servito per la cena, verrà pagato dal governo. La cena inizierà alle ore 20,00 con i discorsi della Regina e del Presidente Trump seguiti dai brindisi e dagli inni nazionali.

La fine del banchetto sarà segnalata da 12 pifferai. Una tradizione questa, iniziata dalla Regina Vittoria. A quel punto Donald Trump e Melania si uniranno alla regina per il caffè. Prima del banchetto i membri della famiglia reale saranno schierati nella White Drawing Room, per essere presentati personalmente a Trump e alla First Lady Melania.

Poi nella sala della Musica, la Regina, il Presidente Americano e la First Lady verranno introdotti agli altri ospiti ed entreranno nella sala del banchetto fianco a fianco alla Regina. Il sottofondo musicale della cena sarà un’orchestra di archi. Oltre al banchetto, la regina farà fare personalmente un tour al Presidente e alla First Lady nella zona privata del Palazzo mostrando i rari oggetti della pinacoteca.

Ci sarà anche uno scambio di doni, seguito da un brindisi. Trump e la regina si erano già incontrati lo scorso luglio per un tè al Castello di Windsor e in quell’occasione, il Presidente rilasciò un’intervista in cui disse “ E’ una bella donna ”.

Il Principe Carlo mostrerà la guardia d’onore al Presidente Trump, ruolo che era del Principe Consorte, il Duca di Edimburgo prima del suo ritiro dalla scena pubblica. Carlo, insieme a Camilla, parteciperanno anche ad un pranzo privato lunedì, offriranno un tè nel pomeriggio al Presidente a Clarence House e saranno anche presenti al banchetto della sera.

Sia William, che è il secondo in fila per la successione al trono, che Kate saranno ospiti del banchetto serale. Trump aveva anche fatto un commento sulla Duchessa di Cambridge dopo che era stata fotografata mentre prendeva il sole in topless dai paparazzi in Francia.

“Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda dovrebbe incolpare solo se stessa”, aveva scritto su Twitter. Il fratello di William, Harry, che ha una forte connessione con gli Stati Uniti per aver spostato Meghan, sarà al pranzo privato nel palazzo, ma la duchessa, che è in congedo di maternità, sarà a casa con il loro bambino di quattro settimane, Archie.

Il Duca di Sussex ha già incontrato la signora Trump mentre era in Canada per i giochi Invictus nel 2017. Il Principe Andrea, il secondogenito figlio della regina, accompagnerà i Trump all'Abbazia di Westminster, dove Trump deporrà una corona alla tomba del guerriero sconosciuto e farà un tour dell'Abbazia.

Trump arriverà con un enorme numero di macchine blindate e un piccolo esercito per la sua sicurezza personale, che in caso di pericolo forma uno scudo impenetrabile attorno a lui.