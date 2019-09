Ecco come Harry visitava Meghan di nascosto in Canada

Il Principe Harry andava a far visita a Meghan Markle di nascosto.

Come riporta l’Express, è emerso che il duca di Sussex andava a trovare l’ex attrice in Canada, nel condominio in cui abitava durante la produzione di “Suits”. Il Principe è stato visto entrare e uscire dall’appartamento, ma in pochi sono rimasti stupiti dal fatto fosse un membro della Royal Family. I due si erano conosciuti a luglio 2016 grazie a un appuntamento al buio organizzato da amici comuni, e non hanno ufficializzato la loro relazione fino al novembre 2017, quando è stato reso noto al mondo il fidanzamento.

A raccontare l’aneddoto romantico è il documentario su Amazon Prime Video “Harry and Meghan: When Two Became Three”, che ripercorre la loro storia d’amore, spiegando come Harry entrasse furtivamente nell’appartamento condominiale di Meghan e lei facesse lo stesso a Kensington Palace.

La giornalista Ashley Pearson ha sottolineato come questo atteggiamento abbia in realtà giovato alla loro relazione: trascorrere del tempo in intimità, cucinando in casa i pasti perché non potevano essere visti al ristorante, ha reso Meghan e Harry molto più uniti. Nonostante sapevano già che la loro storia sarebbe durata tutta la vita, i due sono stati molto cauti per tanti mesi, prima di dire al mondo che si amavano.

La riservatezza è tenuta dai Sussex ancora oggi: rompendo con la tradizione della Royal Family, il travaglio di Meghan è stato annunciato solo quando il piccolo Archie era già nato, e il neonato è stato mostrato ai sudditi solo alcuni giorni dopo la nascita. Inoltre, la coppia vive nel Frogmore Cottage, lontana da Kensington Palace dove invece vivono altri membri della famiglia come il Principe William e Kate Middleton con i loro tre figli.

