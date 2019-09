Meghan e Harry stanno passando un brutto periodo?

Matrimonio a rischio per Meghan Markle e il Principe Harry? È molto probabile, stando alle statistiche e agli esperti, che stiano per iniziare tempi difficili.

Come riporta l’Express non ci sono avvisaglie di una crisi, ma una serie di elementi della loro relazione dovranno essere affrontati. Ne ha parlato Angela Mollard nel podcast “Royals”, in cui ha enumerato tutte le ragioni per cui i duchi di Sussex potrebbero trascorrere nel presente e nel prossimo futuro dei momenti duri.

Il primo elemento è l’anzianità della loro relazione. Sono trascorsi tre anni dal loro primo appuntamento al buio, quando nel 2016 amici comuni fecero conoscere Meghan e Harry. Secondo gli psicologi, tre anni sono il tempo in cui termina l’infatuazione e inizia la vera relazione.

A questo si aggiunge che la coppia ha di recente avuto un bambino, Archie Harrison, nato lo scorso maggio. A qualcuno è parso che la storia d’amore dei Sussex si sia evoluta troppo velocemente, ma è stata una necessità, in particolare qualora avessero voluto dei figli, come in effetti è stato. Oltre al cambiamento che il bimbo ha portato nelle loro vite, incombono sulla coppia le pressioni - in particolare quelle mediatiche - e lo stress sul lavoro.

L’approccio di Meghan e Harry è stato tra l’altro molto diverso da quello dei duchi di Cambridge: il Principe William e Kate Middleton hanno affrontato una lunghissima frequentazione prima del fidanzamento, trovandosi a gestire anche separazioni e crisi prima che Kate divenisse parte della Royal Family.

Secondo Mollard, i duchi di Sussex dovrebbero avere un matrimonio più forte delle altre persone per uscire indenni da tutte queste istanze. Viste le vicende materne, Harry dovrebbe essere il più preparato dei due alle tempeste, mentre di Meghan, durante la premiére de “Il Re Leone” qualcuno ha detto che c’è qualcosa che non la rende felice, ma non si sa di cosa di tratti.

