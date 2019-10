Ecco i presunti messaggi hot di Sarcina: “Sei tutta da punire”

Non si placano le polemiche attorno ala separazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, avvenuta ufficialmente la scorsa estate ma che è ancora al centro di discussioni e nuove vicissitudini. Se da un lato il leader de Le Vibrazioni ha preferito la via del silenzio dopo aver rilasciato qualche dichiarazione diverse settimane fa, Clizia Incorvaia ha più volte parlato in tv, facendo nuove rivelazioni.

Ad aggiungere pepe a questo clima così infuocato ci ha pensato il sito Dagospia, pubblicando alcune presunte chat definite “ decisamente porcine e pecorecce ” e attribuibili a dialoghi con ipotetiche fan del cantante. Le conversazioni risalirebbero al periodo durante il quale Sarcina era ancora sposato con Clizia Incorvaia, che di queste chat ha parlato qualche giorno fa a Live – Non è la d'Urso. Dagospia ha reso noti alcuni passaggi inequivocabili che sarebbero attribuiti a Sarcina, tra le quali spicca: “B rava sei tutta da punire... dammi il tuo numero che te lo dico a voce... ” Chiaro è anche un altro messaggio reso noto da Dagospia: “ Femmina bella... apri le gambe e dimmi quando ci si può vedere. ”

È probabile che queste conversazioni facciano parte degli screenshot che Clizia conserva gelosamente e di cui ha fatto menzione nel salotto di Barbara d'Urso, confermando di avere le prove del tradimento del marito. L'influencer sta portando avanti la sua battaglia per difendersi dall'accusa di aver tradito suo marito con Riccardo Scamarcio, grande amico e testimone di nozze. Già in passato la ragazza aveva dichiarato di aver trovato Sarcina in cucina insieme a un'altra donna, nel tentativo di scacciare le accuse che ormai da tempo la perseguitano. Sembra che la battaglia sia solo all'inizio.