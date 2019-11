Ecco l’albero di Natale della famiglia Morata

Alla fine cedono tutti davanti allo scintillio delle feste ed è così che nelle case dei Vip è già Natale. Nei salotti Michelle Hunziker, Melania Trump e Antonella Clerici si sono già accese le luci dell’albero di Natale e, ovviamente, non mancano gli addobbi della casa, eleganti e curati nei minimi dettagli. Secondo alcuni, entrare nel clima natalizio già a metà novembre sarebbe un’esagerazione, ma in realtà non esiste una regola che sancisce quando sia il momento giusto per iniziare a spacchettare gli addobbi e donare alla propria casa un tocco di magia.

La coppia che si aggiudica il primato per aver incantato il pubblico di Instagram con la sua casa in tema natalizio è quella formata da Álvaro Morata, 27 anni, e Alice Campello, 24. L'influencer veneta e il calciatore dell’Atlético Madrid, infatti, fanno sognare i social con quella loro spontaneità che li distingue da sempre, mostrando cosa sia la normalità, quella vera e felice. La ciliegina sulla torta è stato poi il doppio fiocco azzurro che la coppia ha appeso alla porta lo scorso anno con l’arrivo di Alessandro e Leonardo.

Se l’ultimo Natale la coppia aveva fatto scalpore per la quantità di costosissimi regali che si sono concessi, questa volta Alice si è concentrata sul vero significato di questa festa. Il Natale infatti è simbolo di rinascita, rinnovamento e quindi cambiamento ed evoluzione interiore. Ci sono così dei momenti nella nostra vita che ci cambiano radicalmente e, proprio alla luce di ciò, la signora Morata è fuggita lontano dalle vetrine dei negozi per fare qualcosa dal significato ben più profondo.

A guardare dai post Instagram di Alice Campello, l’albero di Natale è già pronto.

Tuttavia, per l’occasione, Alice ha voluto realizzare degli addobbi ad hoc che rappresentassero i momenti più importanti che hanno segnato la giovanissima coppia. “Ho fatto un albero di Natale che fa concorrenza a quello de El Corte Inglés, ma la cosa bella è che ogni pallina ci ricorda un momento importante della nostra vita: il primo anno da fidanzati, il secondo da sposati, il terzo con i bambini e anche quest’anno abbiamo tante altre belle cose da ricordare. È davvero bello vedere l’albero pieno di ricordi che si vanno aggiungendo anno dopo anno. Consiglio di fare così anche a voi!” , ha confidato Alice ai suoi followers di Instagram.

Insomma, la famiglia Morata festeggerà un Natale diverso, molto lontano dai regali materiali e più concentrato sulle cose bella della vita. Ma siamo proprio sicuri che Álvaro non comprerà neanche un piccolo pensiero per la sua dolce metà?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?