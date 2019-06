Ecco perché il Principe William ha voluto una pausa con Kate

Il Principe William lasciò Kate Middleton nel 2007 perché pensava " di poter fare meglio ".

La rivelazione - riportata dall’Express - trova conferma nel volume di Andrew Morton “William and Catherine”. Com’è noto, il duca di Cambridge lasciò Kate due volte: la prima nel 2004 per una pausa di prova, e la seconda nel 2007. Quest’ultima sembrava essere definitiva, tanto che giunse perfino un annuncio ufficiale da parte di Clarence House.

William sembrava aver avuto inizialmente delle remore a impegnarsi, almeno finché, dopo la rottura, non vide gli scatti dei tabloid che ritraevano la duchessa di Cambridge in compagnia di altri coetanei: solo allora comprese ciò che rischiava di perdere. “ Un bambino di una casa distrutta - scrive Morton - trova amore, affetto e calore in una famiglia ferma e stabile ”. Dopo aver vissuto il dramma della separazione dei suoi genitori, Lady Diana e il Principe Carlo, William ha creato infatti con Kate una famiglia affettuosa che tutto il mondo invidia, insieme con i tre principini George, Charlotte e Louis.

E mentre molti sudditi sono risultati dispiaciuti per quella rottura del 2007, lo stesso non si può dire per le amiche della duchessa, che invece hanno tirato un sospiro di sollievo. Certo, qualcuna di loro avrà versato una lacrima, ma per lo più si sono sentite sollevate per poter rivedere la loro amica, che durante la relazione con il Principe si era allontanata moltissimo. “ Per anni - scrive Morton - hanno assistito impotenti mentre Kate - la cui tesi di laurea è stata su Lewis Carroll - gradualmente scompariva nel buco del coniglio reale nel paese delle meraviglie di Windsor, lasciando le sue amiche fuori al freddo ”.

