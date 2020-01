Signorini: "Ecco perché Serena e Pago non si sono chiariti prima del Gf Vip"

Nelle ultime ore Serena Enardu è finita al centro delle polemiche e Alfonso Signorini ha voluto spezzare una lancia a favore della ex di Pago, spiegando i motivi per i quali il chiarimento tra i due non sia arrivato lontano dalle telecamere del Gf Vip 4.

La presenza della ex tronista nella Casa di Canale 5 è stata ritenuta inopportuna da molti telespettatori, che hanno accusato la donna di voler sfruttare ancora un po’ le telecamere strumentalizzando il rapporto con il cantante al quale è stata legata per sette anni. Così, mentre lei attende di sapere se il pubblico da casa, attraverso il televoto, le consentirà di avere un faccia a faccia con Pago, fuori dalla porta rossa del Grande Fatello Vip sono tanti coloro che continuano a chiedersi perché il confronto che Serena tanto desidera non sia arrivato prima dell’ingresso del suo ex nella Casa.

Lo stesso Pupo aveva sostenuto che la Enardu avesse accettato la proposta di Signorini per ripulirsi dall’immagine che si era venuta a creare con Temptation Island Vip, mentre Giovanni Conversano, suo ex fidanzato, l’ha accusata di essere una donna “malata di visibilità”. Visto lo scalpore che sta suscitando la presenza di Serena nella Casa, Alfonso Signorini ha voluto rendere noti i motivi per i quali il confronto tanto atteso quanto demonizzato, non sia avvenuto tra i due ex fidanzati lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.