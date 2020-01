Gf Vip, Serena Enardu spiazza tutti e vuole vedere Pago: "Ci sono punti non chiari"

La quarta edizione del Gf Vip ha davvero un cast d'eccezione. Da Michele Cucuzza a Rita Rusic, passando per Salvo, fino ad arrivare a Pago. Il cantante, da parecchio tempo lontano dai riflettori, è tornato al centro del gossip questa estate dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Qui, nel programma dei sentimenti, ha visto naufragare la sua storia d'amore con Serena Enardu. I due avevano problemi non risolti da tempo, provavano un amore fatto più di abitudine che di sentimento e alla fine sono scoppiati. Nessuno se lo aspettava, nemmeno loro. Eppure è successo.

Questa sera Pago entra nella casa del Gf Vip. L'emozione è tanta, ma non sa che Serena Enardu è lì. La ex tronista di Uomini e Donne - con le lacrime agli occhi - confessa a Signorini: "Di punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Oggi sono molto più lucida, ma alcuni punti sono rimasti in sospeso con Pago. Noi ci siamo incontrati appena finito Temptation Island Vip. Eravamo stravolti, per due giorni di fila ci siamo visti. Quei confronti non sono stati utili però. Io fino a poco tempo fa non ammettevo di aver sbagliato. Ora ho capito...".

E se queste sono le sue parole prima dell'ingresso di Pago, il cantante, durante le registrazioni delle clip per il Gf Vip, aveva speso solo parole d'amore per la sua ex Serena. "Ho amato alla follia Miriana Trevisan, ci siamo sposati e ho avuto un figlio. Poi ho perso la testa per Serena. Siamo andati a Temptation ma non è andata come speravo. Entro da single al Gf e rinasco perché ne ho bisogno". Sentendo queste parole la Enardu - dallo studio - si commuove, forse Pago le fa ancora effetto. Forse non è finita del tutto?

"Per chiudere con il passato bisogna affrontare le cose", ricorda Alfonso Signorini a Pago nella stanza dei led. E così parte il filmato di Temptation Island Vip, il loro addio. Sia Pago che Serena si commuovono. "Io ho fatto di tutto per non vedere queste immagini durante la messa in onda perché ho vissuto male quella situazione. Ora, non mi fa più l'effetto di prima. Adesso è un po' che non ci penso e riaccendere quell'interruttore non mi fa molto piacere", confessa Pago.

Cosa prova Pago per Serena? "Ho un grosso sentimento per lei. Non lo nego", ammette il cantante. Ma ha un messaggio per Serena? "No, voglio andare avanti". Si aspettava questa risposta la Enardu? "Comprendo che lui voglia ricominciare - dice Serena -. Lui vuole ricominciare a vivere, ma finché non si chiude il capitolo fra noi non potrà farcela".

Così il conduttore del Gf Vip apre il televoto. Sarò il pubblico a decidere se Serena e Pago potranno rivedersi e chiarirsi. Venerdì, infatti, nel corso della seconda puntata verrà riferito ai diretti interessati cosa hanno deciso i telespettatori. Ma la mossa di Serena di voler parlare con Pago non convince tutti. Perché se Wanda Nara è convinta "che qualcosa fra i due c'è ancora, si vede", Pupo pensa che "Serena vuole cercare di riscattare la sua immagine visto che non è uscita bene".

Come stanno davvero le cose? Aspettiamo venerdì.