Ecco il segreto per avere il corpo di Ilary Blasi

Come fanno i vip ad avere sempre un fisico tonico e perfetto? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'aiuto di Madre Natura da solo non è sufficiente. Infatti, per sfoggiare addominali scolpiti e un lato b da fare invidia, le donne dello spettacolo non rinunciano mai a tanta ginnastica in palestra abbinandola ad una dieta sana e bilanciata.

Così, che sia in vacanza o a casa, Ilary Blasi non rinuncia a prendersi cura del suo corpo. La signora Totti, infatti, ha condiviso tra le storie di Instagram una serie di video della sua sessione di allenamento quotidiana in palestra, necessaria per mantenere sempre un fisico mozzafiato.

Sulle note della famosissima canzone Eye of the Tiger dei Survivor, colonna sonora dell'indimenticabile Rocky, Ilary si è data da fare all’interno di un circuito funzionale, partendo dal faticosissimo workout con funi, seguito da skip rapidi e chiuso in bellezza da una serie di calci al sacco da boxe. Dai video si percepisce immediatamente la notevole elasticità e reattività di Ilary che, tuttavia, appare piuttosto provata dagli esercizi.

Ma a consolazione dello sforzo notevole, i risultati, ovviamente, si vedono. All’età di 38 anni e ben 3 figli – Chanel, Isabel e Cristian, Ilary si conferma, ancora una volta, una delle donne italiane più apprezzate e desiderate dal pubblico maschile. Complice il fisico slanciato ma formoso al punto giusto, i tratti nordici e quell’accento romano che, di tanto in tanto, incanta i suoi follower.

