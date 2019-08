Ecco come William e Harry onoreranno Diana

Il Principe William e il Principe Harry ricorderanno Lady Diana, a 22 anni dalla scomparsa.

Ricorre domani l’anniversario di quella tragica notte a Parigi, quando la Principessa Triste perì in un incidente stradale nel tunnel dell’Alma, mentre cercava di sfuggire ai paparazzi. Come spiega l’Express, i suoi figli, come ogni anno, troveranno un modo commovente per ricordarla.

Stando a una fonte anonima, William e Harry si incontrano ogni anno a Kensington Palace a pranzo o a cena per parlare degli insegnamenti della madre, del ruolo importante che ha avuto nella loro vita. E non ricordano solo momenti seri, ma anche tutte le volte in cui la mamma li ha fatti sorridere, le gite in sci, le uscite a Thorpe Park e così via.

C’è chi immagina che questo anniversario sarà vissuto con particolare nostalgia da Harry, che proprio lo scorso maggio è diventato padre del piccolo Archie Harrison. Padre, figlio e mamma Meghan Markle si recheranno a ottobre in Sudafrica e molti ipotizzano che Harry seguirà le orme della madre, per quanto riguarda le opere benefiche.

Durante il viaggio, Harry è infatti atteso da solo in Botswana, Angola e Malawi. Anche Diana fu in Angola nel 1997: tra le sue attività la sensibilizzazione contro le mine antiuomo, che quell’anno furono infatti messe al bando. La Principessa visitò un campo minato, facendosi aiutare da un artificiere a farne esplodere una, lasciandosi riprendere dalla stampa in quel contesto, con la speranza che il gesto potesse sensibilizzare l'opinione pubblica. Diana visitò in quel contesto anche moltissime persone mutilate dall’esplosione delle mine.

Al di là della beneficenza, che Harry e anche William praticano a tempo pieno, quest’ultimo ha voluto ricordare la madre alla nascita della sua secondogenita. Il nome per intero della Principessa Charlotte è infatti Charlotte Elizabeth Diana.

