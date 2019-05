Trump e i commenti sessuali su Diana: imbarazzo per William e Harry

Delle vecchie dichiarazioni sulla compianta Lady Diana potrebbero essere una ragione di imbarazzo, per la prossima visita di stato di Donald Trump nel Regno Unito.

Come riporta l’Express, il presidente statunitense incontrerà il Principe Harry a un pranzo privato e, qualche ora dopo, il Principe William e Kate Middleton a un banchetto. Si dice da tempo che i due principi non siano molto disponibili con coloro che insultano o sminuiscono la loro defunta madre.

Tutto risale al 1997, poco dopo la morte della Principessa Triste in un incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi. Diana stava sfuggendo all’inseguimento di alcuni paparazzi con il suo fidanzato Dodi al Fayed. Dopo quell’evento luttuoso, Trump rilasciò un’intervista in cui disse che avrebbe potuto avere - sessualmente parlando - la principessa di Galles se l’avesse voluto, poiché convinto che Lady D avesse un’attrazione per lui. Trump ha elogiato la bellezza di Diana e ha anche aggiunto che non sarebbe morta, se avesse frequentato lui anziché Al-Fayed, perché a conoscenza dei limiti di velocità di quel tunnel.

Tuttavia un’amica della Royal Family, Selina Scott, ha dichiarato che Trump desse “ i brividi ” alla principessa. “ Ha bombardato Diana - ha raccontato la donna - con enormi mazzi di fiori. È diventata sempre più preoccupata. Aveva iniziato a sentire che Trump la stesse perseguitando ”.

Trump ha già visitato il Regno Unito in un’altra occasione. Lo scorso luglio, il presidente ha infatti incontrato la Regina Elisabetta II. In quel caso, si disse che la sovrana - che non può esprimere apertamente giudizi politici, come l’etichetta richiede - abbia espresso il proprio disappunto indossando dei gioielli molto speciali, tra cui tre spille: una indossata da sua madre durante i funerali del consorte Re Giorgio VI, un’altra donata dai coniugi Obama e una terza regalata dal popolo canadese, con cui Trump ha avuto dei forti contrasti.

