"Ai concerti Ed Sheeran si veste da spiderman e si mescola tra la gente"

La riservatezza di Ed Sheeran è nota nel mondo dello spettacolo. Il cantante, autore di successi planetari come Perfect o Shape of you, non avvezzo alla mondanità ma pare non rinunci a partecipare ai concerti. Tuttavia, vista la sua fama non gli è facile passare inosservato come vorrebbe e quindi ha escogitato uno stratagemma piuttosto bizzarro.

A raccontare il segreto di Ed Sheeran è stato un suo collega, il rapper Aitch, che ha svelato in che modo il cantante dalla chioma rossa riesce a passare inosservato a concerti e manifestazioni affollate. “ Non voglio smascherarlo ma giorni fa Ed Sheeran mi ha confessato una cosa davvero incredibile che fa quando vuole andare a qualche manifestazione dove deve stare in mezzo alla gente. Ovvero, indossa un costume da Spider-Man e si mescola fra la folla ” ha detto il giovanissimo cantante di Manchester in un'intervista radiofonica. Probabilmente per Ed Sheeran è meglio passare per “squilibrato” che si traveste da Uomo Ragno piuttosto che essere riconosciuto e assalito dai fan.

A tal proposito, Aitch ha svelato anche un altro retroscena che riguarda Ed e una della ultime volte che il cantante ha partecipato a un concerto vestito da Spider-Man. Pare che Sheeran abbia notato nella folla due persone che indossavano una maglia con il suo nome e che, incuriosito, gli si sia avvicinato. Ovviamente, con indosso l'abito e soprattutto la maschera da Uomo Ragno, i due sconosciuti non gli hanno dato confidenza e non hanno risposto alle sue domande ma, anzi, lo hanno allontanato in maniera brusca. D'ora in poi, chiunque vedrà uno strano individuo mascherato non dovrebbe essere troppo brusco con lui, perché dietro quel trasferimento potrebbe celarsi Ed Sheeran.