Edoardo Stoppa prende una pausa da Striscia la Notizia?

Parte oggi alle 20.35 Striscia la Notizia, il tg satirico più longevo della tv italiana, giunto ormai alla 32esima edizione. Un valzer di conduttori che anche quest'anno avrà le presenze fisse delle veline e del Gabibbo ma anche degli inviati, spina dorsale di un sistema quasi perfetto che da tantissimi anni tiene compagnia agli italiani nel primo dopocena. Sono tanti gli inviati che in questi anni hanno conquistato l'affetto del pubblico da casa con le loro battaglie e tra loro c'è Edoardo Stoppa, uno dei più amati.

Edoardo Stoppa si è fatto conoscere ai telespettatori per i servizi in favore degli animali. In questi anni a Striscia la Notizia è intervenuto in situazioni estreme per salvare vite in pericolo, è spesso stato aggredito e ha subito violenza da parte di persone senza scrupoli. Non si contano i cani, gli animali domestici che sono stati tratti in salvo da Edoardo Stoppa, che però pare quest'anno abbia deciso di prendersi una pausa dal programma di Canale5. A rivelarlo è lo stesso inviato al quotidiano Libero, dopo che in conferenza stampa erano stati sollevati dubbi sulla sua assenza dal roster della stagione: “ Sto lavorando a un format speciale sul benessere psicofisico di uomini e donne per la televisione. Se abbandonerò gli animali? Mai. Continuerò a occuparmi di loro e a cercare di salvarne sempre di più. Sempre con Striscia? Ci sono delle grosse novità, ma per ora non posso dire nulla", ha detto.

Il lavoro a Striscia la Notizia non è certo stato il primo per Edoardo Stoppa, che prima di approdare alla corte di Antonio Ricci aveva già lavorato per National Geographic. Lo stesso Ricci, in conferenza stampa, ha spiegato che le caselle dei conduttori possono essere molto fluide e che ci sarà un turnover.