Gli effetti della Megxit sulla royal family. La Regina Elisabetta è triste perche non vedrà più Archie

Le notizie in merito alla Megxit sul web si rincorrono a un ritmo concitato. Dopo la decisione raggiunta alla conclusione del summit organizzato dalla Regina Elisabetta, la situazione sul futuro di Harry e di Meghan è molto chiara: i duchi perderanno i loro titoli, ma nonostante tutto, resteranno legati alla famiglia reale. Eppure sia la Regina che il Pincipe Carlo, ma anche il duca di Edimburgo, sono molto tristi dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. La situazione pare che abbia messo a dura prova un po’ tutti e ora si cominciano a pagare le conseguenze. Fonti interne di palazzo affermano che Elisabetta, per ora, si è chiusa in un rigoroso silenzio, cercando di somatizzare il colpo subito. E per una donna come lei, molto legata alla famiglia, non facile riuscire a superare un momento come questo.

Pare che al centro delle sue preoccupazioni ci sia proprio l’incolumità del piccolo Archie. Il nipote e figlio dei Duchi di Sussex, sta preoccupando molto la sovrana perché, come si sono evolute le cose, il piccolo ex erede crescerà lontano da Londra e, soprattutto, lontano da tutte le tradizioni, gli usi e costumi della Corona. "Sua maestà è molto triste in questo momento. Da quando è nato ha visto il nipote solo un paio di volte", rivela ai tabloid una fonte interna e vicino a Elisabetta."“E soprattutto è consapevole che il piccolo Archie non potrà crescere a stretto contatto con George, Charlotte e Louis – continua la gola profonda -. Non riesce proprio a digerire tutto questo". Inoltre pare che la Regina sia riuscita a vedere solo un paio di volte il figlio di Harry e Meghan. È andata al cottage di Frogmore due giorni dopo la nascita e qualche settimana dopo a una gara di Polo. Poi sono cominciate a susseguirsi voci e indiscrezioni di un divorzio dalla corona da parte dei Duchi e, da quel momento in poi, la situazione è andata degenerandosi.

Sta di fatto che essendo ancora molto piccolo, il protocollo impone poche uscite ufficiale per Archie, ma la sovrana ha sempre creduto di poter godere della sua presenza durante i pranzi e le riunioni di famiglia, ma ora la Megxit ha messo tutto in discussione. Sulla questione anche il Principe Carlo sarebbe molto indignato. “Harry sa molto bene quanto sono legato a mio nipote. Una separazione del genere può essere dannosa”. Il dado però oramai è tratto.