La regina Elisabetta cita Archie nel discorso di Natale

La regina Elisabetta ha l’obbligo della neutralità in campo politico ma, come sottolinea Vanity Fair, ha sempre trovato un modo più sottile per esprimere le sue idee. Non parliamo solo di opinioni sull’attualità, ma anche di pensieri riguardanti la famiglia. Sua Maestà riesce a comunicare attraverso il colore di un vestito, con un gioiello, attraverso delle foto. Quest’ultimo elemento ha generato non poche controversie negli ultimi giorni. I tabloid hanno notato l’assenza di fotografie di Harry e Meghan sulla scrivania della sovrana durante il tradizionale discorso di Natale, trasmesso in televisione proprio lo scorso 25 dicembre.

Gli osservatori e i fan della royal family hanno visto in questa mancanza la regale volontà di escludere i duchi di Sussex dai loro ruoli ufficiali, privilegiando solo i Cambridge. Naturalmente si tratta di semplici supposizioni che, almeno per ora, non hanno alcun fondamento. Anzi, come giustamente ha spiegato Vanity Fair, il fatto che la regina Elisabetta non abbia messo in evidenza le foto di Harry e Meghan durante il suo messaggio alla nazione potrebbe avere tutt’altro significato. Sua Maestà avrebbe dato spazio solo ai futuri eredi al trono e dunque ai futuri re, prendendo in considerazione esclusivamente la linea di successione dinastica. Il principe Harry di certo è nel cuore della sovrana, ma piuttosto distante dalla Corona che molto probabilmente non toccherà mai il suo capo.

Inoltre la regina Elisabetta non avrebbe dimenticato il nipote e la sua famiglia. Parlando di nuovi inizi, della speranza di cambiamento e di un 2019 “piuttosto turbolento” come ha dichiarato nel discorso, la monarca ha ricordato anche uno dei pochi eventi lieti degli ultimi 12 mesi, ovvero la nascita del piccolo Archie. Proprio questo bambino rappresenterebbe il rinnovamento della famiglia e una nuova fase tutta da vivere.

La regina Elisabetta ha affermato: “A duecento anni dalla nascita della mia grande bisnonna la regina Vittoria, il principe Filippo e io siamo stati lieti di accogliere il nostro ottavo pronipote nella nostra famiglia” e ha aggiunto: “Naturalmente al centro della storia di Natale c’è la nascita di un bambino, un passaggio apparentemente piccolo e insignificante, trascurato da molti a Betlemme” e ha chiosato: “Ma con il tempo, attraverso il suo insegnamento e con il suo esempio, Gesù Cristo avrebbe mostrato al mondo come piccoli passi fatti nella fede e nella speranza possano superare le differenze di lunga data e le divisioni profonde per portare armonia e comprensione”.

La nascita di un bambino, i piccoli passi fatti uno dietro l’altro (proprio come fa un bimbo che impara a camminare e come dovremmo fare noi adulti giorno dopo giorno in ciò che intraprendiamo) sarebbero, secondo la regina Elisabetta, i cardini su cui poggia la speranza del futuro. Molti hanno interpretato le frasi della sovrana anche in un altro modo più privato. L’armonia e la comprensione generate da ogni passo rappresenterebbero un messaggio di pace diretto al principe Harry e a Meghan Markle, un gesto di distensione dopo le presunte incomprensioni degli scorsi mesi.

Ora i Sussex sono in vacanza in Canada e sembra che la decisione di non trascorrere il Natale a Sandringham abbia ottenuto il benestare della regina Elisabetta. Se ciò sia vero o no forse non lo sapremo mai. Però sappiamo bene che ogni famiglia è attraversata da piccole e grandi tempeste, da correnti gelide e venti caldi, come se fosse un mondo in miniatura con i suoi equilibri delicati. Se davvero in passato vi sono state discussioni e incomprensioni tra Harry, Meghan e la regina Elisabetta, questo potrebbe essere il momento di seppellire l’ascia di guerra (ammesso che una guerra vi sia mai stata). Sua Maestà avrebbe già teso la mano in segno di pace. Ora tocca ai duchi di Sussex.