Elena Barolo in bikini a Miami

Una semplice foto in costume ha scatenato gli apprezzamenti dei fan di Elena Barolo, che hanno elogiato il suo fisico tonico e scolpito, fasciato in una serie di bikini moderni. L'ex velina, volata a Miami con il compagno storico Alessandro Martorana, si è regalata un po' di placido relax in quel di Miami, prima delle festività natalizie. Bellissima e affascinante, la showgirl ha sfoggiato una serie di outfit sexy, in grado di sottolineare la sua linea magra, asciutta e particolarmente elegante.

Le foto sono accompagnate da frasi e citazioni ma anche da battutine molto ironiche, a sottolineare il carattere brioso e divertente della giovane. Immancabile la presenza del cagnolino Whisky, che si concede per uno scatto sulla spiaggia in compagnia della proprietaria.





Dopo la fortunata esperienza come velina di "Striscia la notizia" nel 2002, in coppia con Giorgia Palmas, Elena ha diviso le sue energie tra corsi di recitazione, conduzioni televisive e lavorando come attrice per sit-com, soap opera e film. Dal 2012 è anche una fashion blogger molto quotata, grazie all'apertura del blog tematico di moda dove parla di brand, outfit e suggerisce abbinamenti.

L'ex velina e oggi influencer, sempre molto discreta per quanto riguarda la vita privata, ha voluto sbilanciarsi a riguardo, parlando del compagno e della data del loro probabile matrimonio, che potrebbe cadere il 14 dicembre: giorno del compleanno della stessa star. La fashion blogger è solita scherzare attraverso il suo profilo Instagram, dove Alessandro non compare mai o quasi, per una scelta condivisa da entrambi, sempre molto riservati e discreti nei confronti del loro privato. Forse la breve pausa a Miami è servita per ricaricare le pile e recuperare le energie in previsione delle celebrazioni, ma di questo non vi è certezza: forse bisognerà attendere la data fatidica per svelare il mistero e magari ammirare la bellissima Elena in abito bianco.

