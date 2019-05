Elena Braccini, la ex di Osvaldo: "Le figlie non lo vedevano da due anni”

La relazione tra Elena Braccini e Dani Osvaldo, oggi concorrente in finale a Ballando con le stelle, è nata nel 2007 e da quell’amore sono nate due figlie che, però, il cantante ed ex calciatore ha rivisto solo oggi che è tornato in Italia.

A raccontare quella storia abbastanza travagliata è stata proprio la Braccini che, intervistata dal settimanale Oggi, ha rivelato di aver conosciuto Osvaldo sulle tribune dello stadio Franchi quando lei lavorava come hostess e studiava architettura. Dopo un lungo corteggiamento, iniziato quando lui era ancora impegnato sentimentalmente, Elena ha ceduto proprio dopo un travolgente merengue. Lui, poi, la lasciò all’improvviso e lei visse uno dei periodi più difficili della sua vita. “ Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione – ha raccontato - . In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine… Un supplizio ”.