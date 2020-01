Elena Morali confessa: "Altro che Ferragni, se rinasco voglio essere Giulia De Lellis"

Anche i personaggi famosi provano "invidia" tra loro. Il "mito" dell'influencer bella, famosa e ricercata dai brand di mezzo mondo e ricoperta di regali offerti dagli sponsor fa gola un po' a tutte, anche a chi in televisione è già notoriamente conosciuta. Elena Morali non si vergogna ad ammetterlo e, attraverso alcuni video pubblicati nelle stories del suo profilo Instagram, ha manifestato tutta la sua invidia per Giulia De Lellis.

Le foto e i video dell'esclusiva festa di compleanno organizzata da Andrea Iannone per i 24 anni di Giulia De Lellis hanno fatto il giro del web. Fiori e decorazioni ovunque, candele, una lunga tavola lussuosamente allestita come in un matrimonio e decine di invitati, insomma un party da far invidia a tutti, anche e soprattutto a Elena Morali. L'ex "pupa", che recentemente è stata al centro delle polemiche per il triangolo amoroso con l'ex comico Scintilla e il produttore Daniele Di Lorenzo, non si vergogna e sui social ha ammesso candidamente di provare una certa gelosia: " Comunque la prossima vita più che Chiara Ferragni voglio rinascere Giulia De Lellis ". La confessione è arrivata direttamente sui social network, dove la showgirl di "Colorado" ha spiegato: " Non so se avete visto il suo compleanno, tavolata più bella di una possibile tavolata per il mio matrimonio. Regali degli sponsor più belli di quelli che ho ricevuto io a Natale dai parenti. Alla grande ".