Elena Morali crolla: "Sto malissimo, stavo insieme a Scintilla e a Daniele"

Alla fine è arrivata la verità o almeno quella che sembra essere la versione più attendibile della vicenda. Elena Morali ha avuto una relazione con Daniele di Lorenzo mentre stava con lo storico compagno Gianluca Fubelli "Scintilla". Nessun tradimento, solo un rapporto "aperto" che la bionda 28enne e il comico di "Colorado" avevano instaurato da ormai diverso tempo. Un rapporto a tre - consensuale - che alla fine, però, ha portato alla rottura definitiva del triangolo amoroso.

A confessare tutto è stata proprio Elena Morali che, ospite di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", ha raccontato quanto vissuto negli ultimi mesi e cosa c'era veramente dietro al presunto tradimento ai danni del suo compagno: " All’inizio io non stavo con Gianluca (Fubelli, ndr). Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata, stavamo insieme ". Incalzata da Barbara d'Urso se avesse avuto o meno due relazioni in contemporanea, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è crollata: " Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male. In una coppia non ci sono leggi universali, io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d'accordo, ma continuano a convivere ma si prendono le proprie libertà ". L'ex isolana ha poi svelato: " Tutti e due sapevano, sono maggiorenni, è colpa mia certo ma loro hanno accettato la situazione per un anno ".