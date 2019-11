Elena Morali ha bestemmiato? Lei si scusa, ma chiarisce tutto

Il gossip sul presunto tradimento di Elena Morali ai danni del comico Scintilla continua ad imperversare e, ospite di Live! Non è la d’Urso, la showgirl si è talmente tanto arrabbiata da imprecare in diretta.

Presente in trasmissione insieme al compagno, al secolo Gianluca Fubelli, la Morali ha continuato a sostenere di non aver mai avuto un flirt con il personal trainer Fabio Rondinelli che, in un video inviato direttamente a Barbara d’Urso, ha ribadito la sua versione dei fatti sul tradimento. “ Non sei la depositaria della verità! Dici che durante il nostro incontro c’era Scintilla, ma io non l’ho mai visto e lui non era con noi mentre passeggiavamo e mi invitavi a fare una vacanza insieme in Calabria – ha spiegato il personal trainer che si spaccia per l’amante di Elena Morali - . Scintilla mi chiama ‘pezzo di mer..’, ma non funziona così: i processi non si fanno in televisione e tu non sei un giudice. A questo punto aspettiamo il confronto! ”.

Il messaggio inviato alla Morali e Fubelli dal personal trainer ha fatto infuriare la showgirl, che ha ribadito ancora una volta di aver incontrato solo una volta questo ragazzo e alla presenza del fidanzato. “ Eravamo sotto casa mia, ha pagato per una sponsorizzazione...Ma che ca..o dice! – ha sbottato la Morali - . Non vedo l’ora di vederlo in tribunale e di togliergli tutto quello che la giustizia gli toglierà! Ma non vedo l’ora! Perché non esiste, Cris.. D..! ”. Immediatamente Barbara d’Urso si è resa conto dell’imprecazione della showgirl e l’ha ripresa: “ Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia adesso? ”.

La Morali, ancora con la voce tremante per la rabbia, ha compreso a cosa si riferisse la conduttrice e si è giustificata: “ Ho detto Cristo! Non impreco per fortuna ”. In tanti, tuttavia, hanno ascoltato quelle parole e molti l’hanno accusata di aver bestemmiato tanto che, a conclusione della sua partecipazione a Live!, Elena si è sentita in dovere di scusarsi con chiunque si sia sentito offeso da quelle parole. “ Mi scuso con tutti i credenti che si sono sentiti offesi se mi è scappato a fine frase la parola “Cristo” – ha scritto lei su Twitter - . Ma vi assicuro che non ho bestemmiato ”.