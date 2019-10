Fabio Rondinelli conferma il flirt con Elena Morali: "Ho le prove di quello che dico"

La puntata del 21 ottobre scorso di Pomeriggio Cinque si è concentrata sui falsi scoop e, in merito, è intervenuto Fabio Rondinelli che ha confermato il flirt con Elena Morali.

Se giorni addietro la compagna del comico Scintilla - alias Gianluca Fubelli - aveva smentito ogni gossip su un presunto tradimento con l’ex corteggiatore e attore, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero prive di fondamento, Rondinelli è tornato a parlare della liaison con la ex Pupa sottolineando di avere le prove di ciò che racconta. In difesa della Morali è intervenuta Manila Gorio, che ha accusato Fabio di aver organizzato lo scoop così come tentò di fare con lei anni addietro.

“ Lascia perdere Elena Morali! Con lei hai organizzato la stessa cosa che volevi organizzare con me. Ci sei riuscito, bravo! ”, ha sbottato la Gorio, mentre Rondinelli ha immediatamente replicato ribadendo di aver raccontato tutta la verità in merito. “ Per quanto riguarda Elena Morali, ho tutte le prove che sto dicendo non la verità: di più! – ha fatto sapere lui, respingendo le accuse di Manila Gorio riguardo il tentativo di organizzare uno scoop su una presunta storia tra loro - . Portami le chat e le prove di quello che dici! ”.

Il tempo a disposizione di Fabio Rondinelli, però, è stato ridotto dagli interventi fuori tema di Manila Gorio e Barbara d’Urso gli ha proposto di tornare nel suo salotto per approfondire l’argomento su Elena Morali. Lei, intanto, aveva minacciato di denunciare il giovane sostenendo che all'incontro tra loro era presente anche il fidanzato, ma Rondinelli si è detto pronto a tornare nel salotto di Canale 5 con tanto di prove che confermerebbero la sua versione dei fatti.