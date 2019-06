Elena Morali hot in Grecia, il vento alza il vestito e sotto niente

Reduce dagli impegni televisivi di Colorado, Elena Morali è volata in Grecia insieme al suo compagno, il comico Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli. La coppia, unita sul palco del programma satirico ma anche nella vita privata, sta trascorrendo alcuni giorni di relax alla scoperta della Grecia, tra sole, mare e buon cibo. Complice il bel tempo e il caldo ellenico, Elena Morali ha sfoggiato un fisico mozzafiato con costumi e outfit decisamente sexy. Le foto e le stories pubblicate sul suo profilo Instagram hanno mandato in delirio fan e follower che la seguono con molto interesse.

Un video pubblicato dal comico Scintilla sui suoi profili social ha, però, destato maggiore interesse. Nelle stories di Instagram Fubelli ha ripreso e pubblicato un breve filmato che mostra Elena Morali da dietro, mentre si trova in un chiosco intenta ad acquistare alcuni prodotti. Complice una forte folata di vento, il micro vestito di Elena Morali si alza pericolosamente mostrando il suo lato B. Impossibile non citare il famoso film di Carlo Vanzina (del 1985) "Sotto il vestito niente", perché sotto il succinto abito Elena sembra non portare proprio niente e il suo fondoschiena rimane in bella vista per la gioia dei passanti (e del fidanzato intento a filmarla). " Guardate Elena Morali come fa la spesa ", commenta divertito Scintilla nel video delle sue stories.

Lei, che suoi social è sempre sexy e provocante, nelle ultime settimane era stata protagonista di un attacco mediatico da parte di alcuni hater proprio per gli scatti hot, tanto da spingerla a replicare alle accuse: " Smettetela di seguirmi ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?