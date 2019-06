Elena Morali in topless contro gli hater: "Smettetela di seguirmi"

Sempre sexy e provocante sul social Elena Morali non esita a mostrare con orgoglio il suo fisico mozzafiato. Bionda, con occhi da cerbiatta e dalle curve abbondanti, la fidanzata di Scintilla è il sogno di milioni di italiani.

Tuttavia, altrettanti la offendono ogni singolo giorno con critiche e commenti negativi, spesso gratuiti. Nonostante sembrasse averci fatto l’abitudine, d’altronde è la normalità per chi si espone sui social, questa volta l’ex concorrente da La Pupa e il Secchione si è scagliata contro gli hater in un modo decisamente particolare.

Poco tempo fa, infatti, la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram un post che la immortala in topless, con il seno parzialmente coperto e con la mano sinistra che fa il gesto del dito medio. Insomma, un atteggiamento decisamente provocante che ha accompagnato con la didascalia dello scatto. "Sei troppo nuda, troppo tinta, troppo magra, troppo grassa, troppo vestita, troppo qui troppo lì… Beh sapete che vi dico??? Il profilo è mio e ci metto le foto che preferisco. A chi non piacesse dedico questa foto ricordandogli che può sempre scegliere di non seguirmi" , ha scritto Elena.

I fan, immediatamente, hanno preso le sue difese. “Ma poi cosa possono dire contro di te, boh… L'invidia è una brutta bestia. Sei incantevole” , scrive un utente. Un altro commenta: “La gente avrà sempre qualcosa da ridire… Da quel che so di te sei bellissima non solo fuori ma anche dentro, che è la cosa più importante per una donna” . Infine, un appello per imparare a non curarsi del giudizio della gente: “Tanto te stessa e non cambiare mai, fregatene di quello che dice la gente” .

