Elena Morali manda in tilt Instagram

Elena Morali si è fatta conoscere nel reality televisivo La Pupa e il Secchione dove i concorrenti, divisi in coppie, si sfidavano in diverse prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca. Tuttavia, il successo è arrivato solo con la partecipazione all‘Isola dei Famosi del 2018. Diventata poi volto noto del programma comico Colorado, Elena è entrata spesso anche nello studio di Barbara D’Urso, soprattutto a causa della sua storia d’amore con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla.

Anche la bellissima Elena, in vista del giorno di Natale, si è dedicata ai preparativi. Addobbi, idee per la casa, regali, ricette e decorazioni per la tavola delle feste: sono veramente tante le cose a cui si deve pensare per rendere questo magico giorno davvero indimenticabile. Inoltre, un giorno speciale merita anche un outfit speciale. Tuttavia, non è sufficiente conoscere le tendenze moda dell’inverno 2020 per azzeccare l’outfit in grado di reggere lunghe sessioni di parenti e incontri in famiglia. Si sa, il nonno non approverebbe la minigonna, mentre un paio di jeans non passerebbe mai per un capo elegante. Insomma, la scelta di come vestirsi a Natale è davvero molto, ma molto difficile.

Lo sanno bene anche le celebrità del mondo dello spettacolo che, più di qualche volta, sono incappate in vere e proprie cadute di stile. Proprio con l’obiettivo di evitare figuracce e le situazioni imbarazzanti in uno dei giorni più importanti dell’anno, la bellissima Elena Morali si è voluta prendere il suo tempo per scegliere con cura l’outfit da indossare. Durante i preparativi, la Morali ha voluto interagire con i suoi follower – oggi poco sopra 1 milione – mostrando, però, forse più del dovuto. Infatti, i video che l’ex naufraga ha postato nel giorno di Natale hanno fatto girare davvero la testa ai suoi follower. Con un video realizzato con Tik Tok sulle note di Dance Monkey e poi condiviso anche su Instagram, Elena Morali si muove in maniera sensuale a ritmo di musica. La particolarità sta nel fatto che indosso non ha nulla, solo la biancheria intima. Ebbene sì, visto che la compagna di Scintilla era alle prese con diverse prove d’abito. Questa la didascalia che accompagna i video: "Mi preparo al Natale così" , con delle emoticon che sorridono.

Insomma, a ridosso delle feste c’è chi ha le mani in pasta e chi, invece, studia degli outfit per splendere ancora di più di luce propria. Dal canto loro, i suoi fan non potevano ricevere regalo più grande, anche se resta da chiedersi perché non abbia scelto un intimo rosso in tema con il Natale.

