Elena Morali nuda su Instagram: “Quanto scandalo per un corpo”

Elena Morali posa nuda per uno shooting un po' diverso dal solito. Si tratta di uno scatto sul tono vintage del bianco e nero, molto artistico e assolutamente soft tanto da definirlo lei stessa come un nudo assolutamente normale, senza alcunché di volgare.

Immortalata di lato con il braccio sinistro che cerca di coprire senza successo l’abbondante décolleté, Elena Morali è ritratta in tutta la sua bellezza. La totale assenza di accessori e i suoi lunghi capelli sciolti contribuiscono a donare a questo scatto un’atmosfera di naturale semplicità. Proprio per questo motivo, la Morali scrive a didascalia del post: “Nudità. Quanto scandalo per un corpo nudo quando tutti noi nasciamo nudi e finiamo nudi” .

Insomma, sembra proprio che per scacciare il gossip e le sofferenze d’amore degli ultimi tempi Elena Morali abbia scelto la via del nudo artistico su Instagram. Tra i commenti, poche critiche e molti complimenti: “Da donna posso dirti che questo nudo non è volgare. Sei elegantissima! Ma tanto la gente giudicherà sempre e comunque…” , “Nessuno scandalo, sei semplicemente stupenda” , “Sei un capolavoro della natura” , “Bellissima come mamma ti ha fatto, complimenti!” e “Un'opera d'arte. Sarebbe bello se Instagram censurasse le vere volgarità e permettesse nudi veramente artistici come questi” .

Infine, non è mancata qualche critica da parte di chi non ha apprezzato la scelta della didascalia. Un utente, infatti, ha scritto con tono puntiglioso: “Tutti nasciamo e finiamo nudi, hai ragione. Tu, però, a differenza delle altre ti vanti di un corpo nudo che non è il tuo, sei piena di plastica…” .

Non resta chi chiedersi, cosa ne penserà il comico Scintilla?

