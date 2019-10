Elena Santarelli ammette: "Con Bernardo ci siamo allontanati per qualche settimana dopo la scoperta del tumore"

Nelle ultime settimane, soprattutto nell'ottica della promozione del suo libro i cui ricavati andranno devoluto interamente in beneficenza, Elena Santarelli è tornata a parlare della malattia di suo figlio Giacomo. Un dolore fortissimo per due genitori che all'improvviso devono affrontare qualcosa di molto più grande, come la paura di perdere un figlio.

Paura e dolore possono essere nemici di una relazione, soprattutto perché ogni componente di una coppia li affronta in modo diverso. A Elena Santarelli e Bernardo Corradi è accaduto questo, perché dal momento in cui hanno appreso la notizia ognuno dei due ha scelto un percorso diverso dall'altro per metabolizzare una botta così forte, inaspettata. La showgirl si è raccontata recentemente ai microfoni di Grazia dove ha spiegato come hanno fatto a resistere e quale è stato il collante per continuare ad andare avanti. “ L’enorme amore che esiste tra Bernardo e me da ben 14 anni e quello che ci lega a nostro figlio ”, ha spiegato Elena Santarelli con apparente semplicità, anche se in situazioni simili non c'è nulla di semplice.