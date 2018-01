Elena Santarelli: "Così ho scoperto che mio figlio non stava bene"

Il 2017 non si è concluso nel migliore dei modi per Elena Santarelli, la bellissima showgirl e il marito, infatti, a dicembre hanno scoperto che qualcosa non andava nel figlio.

Ed era stata proprio lei ad annunciarlo con un lungo post su Instgram, post che aveva fatto discutere e che poi è stato rimosso: "Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici ma con cui abbiamo dovuto cominciare a farci l’abitudine, non voglio entrare nei particolari ma voglio solo dire grazie a tante persone". Immediatamente, le parole della Santarelli avevano fatto il giro del web e gli utenti avevano iniziato a fare ipotesi - il più delle volte fuori luogo - sulle condizioni del figlio della showgirl, condizioni sulle quali Elena non era voluta scendere appositamente nei particolari.

Ma queste ipotesi - sbagliate - hanno fatto infuriare la Santarelli che dal canto suo chiedeva soltanto un po' di rispetto in un momento così delicato. Poi quel post è sparito e Elena, insieme alla sua famiglia, è andata avanti in questa battaglia. Si è chiusa nel suo silenzio per preservare il figlio e le sue condizioni di salute, ma nonostante tutto ha sempre risposto a tutte quelle mamme che si trovano nella sua stessa situazione e che quindi le chiedono informazioni. Dopo il post della Santarelli, infatti, decine di madri hanno domandato alla showgirl come fare per scoprire se il proprio bimbo ha qualche problema.

Ora, tra una domanda e l'altra, Elena ha deciso di rispondere. "Non voglio entrare nel particolare - scrive la Santarelli -. Istinto materno e fortuna chiamialola così di avere dottori esperti e scrupolosi. Bisogna ascoltare il bambino. Nel senso che una mamma sa quando sta fingendo e non bisogna fare finta di niente perché uno più uno porta a due".