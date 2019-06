Elena Santarelli: “Ho fatto pulizia di molti amici”

È tornata a sorridere dopo la guarigione del figlio Giacomo dal tumore cerebrale e, oggi, Elena Santarelli si mostra più felice e serena sui social dove, spesso e volentieri, ama raccontarsi ai suoi follower.

Considerata un vero e proprio esempio per come ha affrontato il problema familiare che ha stravolto la sua quotidianità, la Santarelli ha dimostrato grinta e tenacia, ma il periodo di stress ha avuto delle ripercussioni sul suo fisico. Durante la malattia del figlio, infatti, Elena ha perso molti chili e le sue nuove forme fisiche hanno fatto preoccupare molti utenti della rete. Il dimagrimento della showgirl, però, ha portato anche a pensare che si potesse essere ammalata, ma è stata – più e più volte – lei stessa a spiegare che la perdita di chili era dovuta al periodo difficile che lei e Bernardo Corradi stavano vivendo.