Elena Santarelli sul figlio: "Non mi sembra vero, piango tutte le mattine"

Dopo aver recentemente annunciato ai follower su Instagram di aver scritto un libro dal titolo Una mamma lo sa - il cui ricavato andrà devoluto alla Heal Onlus- Elena Santarelli è tornata a parlare del figlio Giacomo (di 10 anni, ndr), il quale è stato colpito in passato dal cancro. La Santarelli ha riportato per iscritto -in un'opera autobiografica- tutto ciò che ha vissuto durante la dura battaglia affrontata da Giacomo, solo dopo aver ricevuto il consenso di quest'ultimo.

E in un'intervista concessa al rotocalco Grazia, la showgirl non ha nascosto di commuoversi spesso, ora che il figlio è in "follow up" (in questa fase di guarigione dal cancro, Giacomo è tenuto a sottoporsi ai controlli medici previsti per i prossimi 5 anni, ndr): "Lo faccio tutte le mattine, dopo aver accompagnato Giacomo a scuola. Non mi sembra vero che stia di nuovo bene".

Elena Santarelli libera dal dolore in Una mamma lo sa

Per tutti coloro che si chiedono se Giacomo leggerà il libro della madre, in uscita il prossimo 22 ottobre, la testimonial della Heal Onlus ha dichiarato: "Lo farà poi, insieme con me". Elena sta dimostrando di essere una mamma coraggiosa, anche se è indubbiamente difficile dover fronteggiare i ricordi del male che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio della sua famiglia: "Rischio di crollare e per questo sto seguendo un percorso terapeutico. Devo liberarmi innanzitutto dalla paura di venire giudicata". Anche per Giacomo, che ora è sereno e sta bene dopo aver sconfitto il suo tumore, forse sarà difficile buttarsi alle spalle quello che ha dovuto superare, così come ha confidato la stessa Santarelli: "Ma non potrà mai dimenticare questi anni, così come non li dimenticherò mai io".