Eleonora Boi sexy bagnina ma "senza boe"

Eleonora Boi e il suo fidanzato Danilo Gallinari stanno trascorrendo alcuni momenti di relax nella splendida terra della giornalista sportiva. La ragazza sta documentando il tutto sui suoi social, dove ha un larghissimo seguito. Tra un impegno di lavoro e un altro, Eleonora Boi ama rilassarsi in Sardegna, da dove posta foto che fanno letteralmente impazzire i suoi seguaci. Il mare sardo fa da sfondo agli scatti seducenti dell'influencer, che sui social mostra anche il suo lato più ironico.

In una delle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram, Eleonora Boi mostra ancora una volta di avere un fisico pressoché perfetto, mentre posa sul pattino utilizzato dal corpo di salvataggio della spiaggia. L'occasione per un post ironico è troppo ghiotta per sprecarla e così la ragazza si fa immortalare seduta sull'imbarcazione di soccorso accanto al salvagente d'emergenza. Una foto che è piaciuta a tantissimi utenti, visto che in poche ore ha ricevuto più di 50.000 like. Il fisico e la bellezza di Eleonora Boi non sono in discussione ma probabilmente anche la vena ironica mostrata dalla ragazza ha contribuito al successo del post. “ Sono una Pamela senza boe ma almeno ho i salvagente ” ha scritto la Boi paragonandosi alla più nota bagnina televisiva. La bombastica Pamela Anderson ha oggettivamente forme ben diverse rispetto a quelle della giornalista sarda, che però piace tanto proprio per la sua naturalezza e semplicità. Sono passati quasi 30 anni dal primo esordio di Baywatch e ancora oggi le avventure dei bagnini della contea di Los Angeles sono un ricordo vivido, spesso spunto per scatti ironici come quello di Eleonora Boi. La giornalista non ha sicuramente la prorompenza fisica di Pamela Anderson ma sicuramente al suo fidanzato piace molto più lei che non la sexy bagnina americana.