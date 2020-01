Eleonora Daniele commuove la Venier: "Vuoi essere la madrina di mia figlia?"

Momento di grande commozione per Mara Venier durante l’intervista a Eleonora Daniele nell’appuntamento di ieri, 12 gennaio, di Domenica In.

La conduttrice di Storie Italiane, che ha deciso di annunciare la gravidanza a conclusione della prima puntata del 2020 del suo programma quotidiano, ha spiegato a “zia” Mara come la maternità sia arrivata quando ormai non ci credeva più. Sposata con il marito Giulio Tassoni dopo 16 anni di fidanzamento, la Daniele aveva quasi perso le speranze di poter avere un figlio e, invece, l’ultima partecipazione a Domenica In, pare le abbia portato davvero fortuna.

“ Non ci credevo più. A 43 anni non era facile, pensavo che era troppo tardi e che per aver dato spazio al lavoro ormai era andata così – ha raccontato Eleonora alla Venier - . Invece, alla fine di questa estate, la bella notizia: avevo un leggero ritardo, ma non ci credevo. Ho fatto il test e ho visto quella crocetta che non avevo mai visto negli ultimi due anni. A testa bassa sono andata di là da mio marito e gli ho detto: 'Sono incinta'. Lui mi ha detto: 'Lo sapevo amore mio' ".

Commossa dal racconto di Eleonora Daniele, Mara Venier ha continuato ad indagare sulla gravidanza e tornata a parlare del nome della figlia della collega, scelto in onore dell’amata nonna Carlotta. “ Questa nonna l'ho amata moltissimo e ho pensato che se avessi avuto una figlia femmina l'avrei chiamata così, per restituirle un po' d'amore – ha spiegato la Daniele - . Forse era dentro di me, nella mia testa e nei miei sogni. Io ci avevo provato e mi ero messa in testa che non ci sarei riuscita. Invece, dopo il matrimonio, la magia. Si vede che Dio ha voluto così... La grande realizzazione di una donna passa anche attraverso la maternità. Era un tassello che io volevo mettere nella mia vita e ci siamo riusciti ”.