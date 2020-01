Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio a Storie Italiane

Fiocco rosa per Eleonora Daniele, che in chiusura del programma che conduce quotidianamente su Rai1 ha annunciato il lieto evento.

" È vero, sono incinta. Aspetto una bambina ", sono queste le parole utilizzate dalla bionda conduttrice veneta per confermare al suo pubblico le voci che già da qualche settimana si rincorrevano nei corridoi degli studi Rai di Saxa Rubra. Pubblico in piedi, grandi applausi e quasi una standing ovation per Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane. L'annuncio ha spiazzato i seguaci e i fan della conduttrice, non solo per il suo contenuto. La Daniele, infatti, è nota per essere reticente a raccontare la sua vita privata. Sono rarissimi gli scatti dei paparazzi che la immortalano con suo marito e sono ancora più rare le volte che la conduttrice si è voluta aprire per raccontarsi in un'intervista. Ha fama di essere una donna algida e tutta d'un pezzo Eleonora Daniele, che dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello nel 2001 ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia, Eleonora Daniele era impiegata in una banca, lavoro che ha lasciato per partecipare al reality e, poi, cimentarsi con successo nello studio della recitazione. Ha preso parte a numerose produzioni Rai come attrice prima di debuttare come conduttrice, lavoro che l'ha conquistata. Ha recitato anche al cinema in una produzione dei fratelli Vanzina ma la conduzione ha avuto la meglio per il proseguo della sua vita professionale. Nel 2004 ha iniziato la sua avventura a Unomattina, dove è rimasta al timone per ben 7 edizioni, fino al 2011 per poi passare alla conduzione di Linea Verde. Da settembre 2013 è il volto di Storie Vere e, da settembre 2017, quello di Storie Italiane.

A settembre dello scorso anno, Eleonora Daniele ha finalmente coronato il suo sogno d'amore sposando Giulio Tassoni. I due erano fidanzati da ben 16 anni ma solo nel 2019 hanno sentito la necessità di ufficializzare il loro amore con il matrimonio. Nella sua trasmissione, Eleonora Daniele non ha mai fatto cenno alle sue nozze e ha sempre svicolato quando qualcuno dei suoi ospiti ha provato a congratularsi con lei o a farle dire qualche indiscrezione sul giorno del matrimonio. Una discrezione estrema per la conduttrice, che ha sempre cercato di tutelare suo marito dal gossip. Giulio Tassoni è un noto imprenditore romano della cosmesi, lontanissimo dal mondo televisivo, discendente del noto scrittore del XVI secolo Alessandro.

Ecco perché ha lasciato tutti di stucco l'annuncio della gravidanza. Certo, i telespettatori più attenti avevano già intuito qualcosa viste le mise indossate da Eleonora Daniele negli ultimi tempi. La conduttrice si mostrava sempre più spesso con capi morbidi, che nascondevano le curve e celavano le nuove rotondità. Probabilmente Eleonora Daniele non poteva nascondere ancora a lungo i cambiamenti del suo corpo e così ha preferito essere lei stessa, con la semplicità e la pacatezza che la contraddistingue, a dare l'annuncio, prima che lo facessero altri.