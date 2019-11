Eleonora Giorgi: "Non giro un film da 20 anni, ora sogno l’Isola dei Famosi"

Protagonista negli anni Ottanta della grande commedia all’italiana, in film di straordinario successo al fianco di colleghi del calibro di Renato Pozzetto, Adriano Celentano e Carlo Verdone (con “Borotalco”, diretto e interpretato dall’artista romano, vinse il David di Donatello nel 1982), Eleonora Giorgi ha una sua teoria sul perché il cinema italiano l’abbia ostracizzata da più di 20 anni.“ Ho fatto 40 film da protagonista tutti di grande successo, ho vinto anche un David di Donatello. Ma ero sposata con una persona scomoda che ha avuto una serie di vicissitudini e alla fine mi hanno fatta fuori, lo sanno tutti ”. A sostenerlo è l'attrice 66enne che, amareggiata, si è sfogata nel salotto televisivo di Eleonora Daniele.

Ospite del talk “Storie Italiane”, la Giorgi, intervistata in merito ad alcune dichiarazioni da lei rilasciate a Diva e Donna sul motivo per cui non lavora al cinema da 20 anni, ha risposto pacatamente rassegnata: “ Non voglio stare qui a lamentarmi, è un caso che se ne sia parlato in quella intervista, ma è anche un fatto che il cinema mi abbia respinta per motivi non dipendenti da me ”, ha detto l’attrice, spiegando che, secondo lei, “ il pubblico sa benissimo il perché, mica sono scemi. A volte penso alle cose che ho vissuto e mi verrebbe voglia di raccontare tutto, poi però penso di essere stata amata dal pubblico e sono soddisfatta. Io vorrei tornare al cinema come protagonista e non per delle particine ”.

In un’intervista rilasciata a Diva e Donna l’attrice aveva confidato: “ Non giro un film da 20 anni... Non è uno sgambetto, mi hanno buttato dentro al fossato. Sono 30 anni che espio il matrimonio con Angelo Rizzoli. Ma perché? Qui è tutta politica… appena lui è caduto mi hanno dato un calcio. Io ero molto amata dal pubblico, i miei film hanno incassato 220 milioni di euro. Poi mi hanno presa e messa all’uscio ”.