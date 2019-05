Elettra Lamborghini furiosa sui social "Non rilascerò più interviste"

Siamo abituati a vedere Elettra Lamborghini sorridente e scatenata, sempre pronta a prendersi in giro. Ma questa volta la cantante è decisamente arrabbiata. Nelle stories del suo account Instagram, la "regina del reggaeton all’italiana" ha stupito tutti mostrandosi alterata nei confronti di qualcuno o qualcosa. L’ereditiera si riprende con il cellulare nel momento in cui si trova nel camerino del talent musicale The Voice of Italy, mentre si sta preparando poco prima della diretta e spiega: "R agazzi non voglio alimentare polemiche come dice Simona, ma quante stronzate scrivono su internet? Io non mi sto a incazzare perché... però, certa gente non sa proprio cosa fare nella propria vita che scrive stronzate. Basta, ho deciso che non darò più interviste a nessuno. No comment".



Difficile credere che la minaccia si concretizzi, visti gli impegni televisivi della cantante e il tono con cui ha espresso il desiderio, ma che qualcosa o qualcuno l’abbia fatta arrabbiare rimane un dato di fatto. L’ereditiera potrebbe essersi infuriata in seguito alla pubblicazione della recente intervista su "Il Fatto Quotidiano", dove è stata messa a dura prova con domande scomode e pungenti. Frasi che sono state, poi, riprese da altre testate e siti scandalistici per sottolineare alcune sue risposte definite bizzarre.

Queste parole lette su internet l’hanno però portata a sganciare una vera e propria bomba, quella di non rilasciare più interviste, ma c’è da scommettere che la promessa non verrà mantenuta. Una cosa è certa, invece, sui social Elettra Lamborghini è sempre molto aperta con i suoi follower, confessando loro anche cose private come il fatto di soffrire la fama (espressa negli ultimi giorni) e l’attenzione morbosa dei paparazzi che spesso la seguono mettendole ansia.

