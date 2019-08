Elettra Lamborghini interrompe lo show: "Era diventato pericolo"

Una ressa sotto il palco, diventata troppo pericolosa, ha costretto la rapper Elettra Lamborghini a terminare in anticipo il suo concerto al "Mr Charlie" di Lignano Sabbiadoro. La cantante si trovava a Udine per un live show ma qualcosa è andato storto sotto il palco, costringendo la cantante prima a chiedere al pubblico di calmarsi poi a interrompere definitivamente lo spettacolo abbandonando il palco.

La vicenda è stata spiegata dettagliatamente da Elettra Lamborghini sui social network attraverso alcuni video chiarificatori. La cantate ha spiegato di non sentirsi bene (forse per l'infezione avuto alcuni giorni fa a causa di un incidente sul palco) ma di aver voluto cantare comunque a Udine, sotto il palco però i giovani erano così eccitati che la ressa è diventata pericolosa. " Stasera io avevo la febbre - ha spiegato nelle Storie di Instagram la rapper - sono alcuni giorni che sto male, ma ha fatto comunque il mio show. Ma con gran dispiacere ho dovuto fermare il mio show anche se ero alle ultime canzoni. Perché non ho mai visto degli animali del genere spingersi come delle bestie. Non sapersi divertire a quell'età io penso sia veramente grave. Prima di interrompere ho provato a far capire che non c'era bisogno di spingere ma niente. Avevo tutte le mie ragazze del fan club davanti e vedo spingere, io non ci sto, sono andata via e lo rifarei mille volte. La situazione stava degenerando e diventato pericolosa non per me, che ero sul palco "al sicuro" ma per voi: una mia fan ha avuto un attacco di panico, era quello che non volevo. Divertirsi vuol dire anche responsabilità ".

Come riportano alcuni giornali locali, infatti, una ragazza del pubblico ha avuto un attacco di panico per la pressante folle ed è stata portata dietro il palco per permettere di essere soccorsa. Un brutto episodio che Elettra Lamborghini ha voluto commentare pubblicamente per evitare che si ripeta.