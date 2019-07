Elettra Lamborghini, incidente sul palco durante il concerto

La cantante Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi fan l’incidente avvenuto nelle scorse sere durante un suo concerto dal vivo. Attraverso le stories del suo profilo Instagram, la rapper ha raccontato di essersi colpita al volto con il microfono. Un incidente simile a quello che ha visto protagonista, poche settimane fa, la popstar Jennifer Lopez (con un occhio fuori uso per una colpitura).

Elettra Lamborghini ha spiegato di essersi involontariamente colpita alla bocca con il microfono con il quale stava cantando. Un colpo forte che le ha rotto il piercing interno alla bocca con conseguente sanguinamento. " Negli ultimi giorni non riesco a fare stories - ha spiegato la rapper - perché non riesco a parlare. All’ultimo concerto mi sono tirata il microfono in bocca mentre cantavo all’inzio dello show. Per primo non l’ho accusato a parte il sangue che sentivo in bocca e mi si è infettato questo piercing qua e non riesco a parlare. E’ gonfio e con molto sangue" .

La Lamborghini ha raccontato l'episodio con la consueta autoironia che la contraddistingue, lasciando trapelare però il fastidio per l'infiammazione di cui aveva già parlato negli scorsi giorni ma in modo molto vago. Con ogni probabilità la cantante si sta curando per l'infiammazione interna alla bocca ma non è l'unico problema fisico che la sta interessando ultimamente. La cantante ha aggiunto, infatti, sempre su Instagram di essersi fatta male anche a un ginocchio ma non durante il concerto. Scherzando spiega, in italiano e in spagnolo: “Credo di essermi rotta anche un ginocchio, ma forse no” e mostra la colpitura.

