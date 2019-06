Elettra Lamborghini: "Io una mangiauomini? In realtà sono una brava ragazza"

Reduce dalla celebrazione del suo 25esimo compleanno, Elettra Lamborghini ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, rivelando i suoi progetti artistici e sogni custoditi nel cassetto. La ricca ereditiera, che ha recentemente partecipato a "The voice of Italy", il talent-show targato Rai e condotto da Simona Ventura, ha fatto sapere di essere una brava ragazza, oltre la sua apparenza di "maneater", ovvero "mangiatrice di uomini".

Elettra Lamborghini da brava ragazza a sexy provocatrice

La regina del "reggaeton" made in Italy e nipote del fondatore dell'azienda Lamborghini, Ferruccio Lamborghini, ha deciso di concedersi ad una nuova intervista, in vista del suo appuntamento instore partenopeo, previsto oggi per la promozione del primo album "Twerking Queen". " Non pensavo che l'amore potesse arrivare di punto in bianco così- ha confidato la Lamborghini, parlando di Nick Van de Wall, in arte Afrojack, dj e produttore internazionale- Volevamo fare musica insieme e invece... abbiamo fatto tutto tranne che la musica. Non pensavo di poter perdere la testa per un uomo, temevo che gli uomini si interessassero a me solo per il nome o per il... twerking". Sulla sfera privata, secondo "Il Mattino"- che ha riportato l'intervista- Elettra ha aggiunto che lei e il suo fidanzato starebbero pensando all'ipotesi di convolare a nozze. Inoltre, l'ereditiera ha fatto sapere che entro i prossimi due-tre anni spera di poter mettere al mondo dei figli: "Fa parte dei miei progetti artistici".

L'immagine provocatoria e controversa che mostra Elettra Lamborghini al pubblico sarebbe, in realtà, solo un effetto creato ad arte. "L'ho sempre detto, sono più fumo che arrosto... -ha sentenziato Elettra, prima di incontrare i suoi fan presso "La Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi" sita a Napoli, dove si è tenuto l'appuntamento instore- Per fare spettacolo non serve la trasgressione vera, può bastare provocare mostrando quello che non si è".