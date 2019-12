Elettra Lamborghini mostra l'anello sui social: "Mi sposo"

Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo ricordano bene il Natale 2019, visto che sotto l'albero hanno trovato vere e proprie promesse. Dopo Giorgia Palmas anche Elettra Lamborghini ha ricevuto una proposta di nozze nella notte della vigilia. La cantate italiana ha mostrato sui social - e decisamente emozionata - l'anello che il compagno le ha regalato per Natale. Pegno d'amore e conferma delle prossime nozze.



La regina del twerking, dopo la partecipazione a "The Voice of Italy" come giudice, si é dedicata al suo nuovo album musicale. Al suo fianco c'è però sempre stato l'inseparabile compagno il deejay Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Il producer di origini olandesi fa coppia fissa con l'ereditiera da oltre un anno e nonostante di nozze si parlasse già da tempo, l'ufficializzazione non era mai arrivata. Natale ha riservato però una piacevole sorpresa per Elettra Lamborghini che, sotto l'albero, ha trovato uno splendido anello di diamanti e la fatidica domanda, alla quale lei non poteva che rispondere: " Sì, lo voglio ".



Elettra Lamborghini non ha mai fatto mistero di essere follemente innamorata del suo Afrojack e di voler metter su famiglia con il musicista 31enne, confessando: " È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l'unico uomo che posso davvero chiamare MAN ". La twerking Queen, come è stata ribattezzata nel mondo discografico, ha così reso pubblica la promessa di matrimonio con uno scatto social e parole d'amore per il suo uomo: "I l mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa ... ..ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui e crede ancora nella famiglia ed è così simile a me ... la gente dice: "quando è la persona giusta lo senti" ... Io l'ho sentito dall'inizio, questo sarà per tutta la vita ".