Elettra Lamborghini spiega l'abito che valorizza la sua "patana"

Elettra Lamborghini è la frizzante protagonista di uno speciale di MTV Italia, in onda proprio questa sera sul canale musicale: un appuntamento imperdibile con la regina del twerking, detta appunto "TwerkingQueen". La giovane parla a cuore aperto delle sue vicende personali, senza dimenticare una serie di piccoli aneddoti lavorativi e di backstage, nonché del rapporto con i fan e di tutte le strategie per un selfie perfetto.

Nella clip riproposta dalla stessa attraverso il suo profilo Instagram, la giovane Lamborghini parla con simpatia dei pochi chili accumulati e di un abito di scena super luccicante, con tanto di brillantini in primissimo piano. Una linea aderentissima, quella dell'outfit creato per lei, tanto da seguire perfettamente le curve del corpo dell'artista, per poi scendere sensualmente verso la zona intima, che la paragona a una scultura. O come la definisce Elettra, la sua "patana”. Un modo buffo e simpatico di parlare di una parte privata, ma in modo del tutto naturale e senza imbarazzo.

Del resto Lamborghini è una donna spontanea e sincera, ma non volgare, in grado di parlare a ruota libera di qualsiasi argomento senza imbarazzo e senza scivolare nelle forzature. Il tono delle conversazioni è sempre molto divertente, volutamente piccante ma sbarazzino. L'abito poi indossato a fine tour subisce la presenza di qualche chilo in più, tanto da spingere Elettra ad autodefinirsi impropriamente un "tricheto". Nulla di più sbagliato, perché la giovane risulta sempre bellissima e seducente: Elettra non si limita a parlare dell'outfit ma sposta l'attenzione della conversazione sulla presenza di un ciondolo, forse un po' invadente.

La collana, indossata durante il concerto, subisce gli scossoni del ballo e del twerking tanto da sganciarsi improvvisamente, per poi scivolare lungo il corpo di Elettra e finire proprio lì, a diretto contatto con la "patana". La cantate non sembra farne un dramma, infatti ride della situazione scherzando sull'ipotesi di un nuovo e sensuale business, con tanto di " collana al profumo di patana” . La mini clip rimanda proprio all'appuntamento di questa sera, sottolineato dalla vivace allegria contagiosa di Elettra.

