Elettra Lamborghini e la sedicente sorella segreta: "Vorrei parlare con tuo padre"

Dopo aver animato l'ultima edizione diThe Voice Of Italy, coprendo il ruolo di coach, Elettra Lamborghini è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare dell'amata "Twerking Queen" è la sedicente sorella segreta della cantante di Mala. Tra le pagine dell'ultimo numero di Nuovo, infatti, la 31enne Flavia, un'estetista napoletana, fa appello alla sua presunta sorella, chiedendole di aiutarla a incontrare colui che -a suo dire- potrebbe averla messa al mondo, Tonino Lamborghini, padre di Elettra, le gemelle Lucrezia e Flaminia, Ferruccio e Ginevra nonché famoso imprenditore nell'ambito della produzione di accessori di lusso e figlio del noto Ferruccio Lamborghini (padre fondatore della casa automobilistica Lamborghini, ndr).

"Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre -quest'ultime sono solo alcune delle parole di Flavia, destinate alla regina del reggaeton Lamborghini e riportate nel settimanale diretto da Riccardo Signoretti-. Vorrei parlare con lui e scoprire la verità. Credo sia l’unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Tonino Lamborghini privatamente, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me".

Proprio al settimanale Nuovo, la 31enne napoletana ha a quanto pare dichiarato, inoltre, di aver provato ad avere un incontro con Tonino Lamborghini: "Mi sono presentata davanti all’azienda di Lamborghini. Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta. Io ne ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a faccia. Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto. Mi ha detto che mia madre era una donna frivola e che tra loro non c’era stata una relazione, ma solo fugaci incontri. Mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare. Allora sono scesa dall’auto piangendo".

La sedicente sorella segreta di Elettra Lamborghini ha fatto sapere, inoltre, che intende sottoporsi al test del DNA, per verificare se effettivamente lei sia figlia di Tonino Lamborghini, dopo essere venuta a conoscenza di una presunta relazione clandestina di sua madre: "Voglio scoprire chi sia il mio vero padre, solo per la mia serenità".