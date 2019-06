Elettra Lamborghini avrebbe un amore segreto: un lui o una lei?

Elettra Lamborghini sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale ma - secondo il settimanale Oggi - ad essere più tormentata sarebbe la sua vita amorosa.

L'impegno come coach di The Voice of Italy le ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico più vasto e diverso rispetto a quello che la seguiva nei vari reality o su Instagram. Subito dopo la trasmissione di Rai2 è uscito il primo album in studio di Elettra Lamborghini, "Twerking Queen", che vanta collaborazioni del calibro di Pitbull, Sfera Ebbasta e Gué Pequeno, e che la terrà impegnata per tutta l'estate con il tour.

Ma per il settimanale Oggi, a tante soddisfazioni professionali, farebbero da contraltare dei tormenti nella sfera personale. Secondo la versione ufficiale, più volte da lei confermata in varie interviste, Elettra Lamborghini è fidanzata da alcuni mesi con il deejay e produttore olandese Nick Van de Wall, in arte Afrojack. Ma a complicare il quadro arrivano le rivelazioni della rivista diretta da Umberto Brindani.

A proposito della "bella, trasgressiva e ricchissima" ereditiera, Alberto Dandolo scrive: "Si mormora che abbia anche un amore segreto per cui avrebbe completamente perso la testa". Essendo la relazione tra Elettra Lamborghini e Afrojack di dominio pubblico, questa indiscrezione farebbe supporre la presenza di una terza persona per cui la Twerking Queen avrebbe preso una bella cotta. Ma non solo, il rumors pubblicato da Oggi si spinge oltre e aggiunge: "Trattasi di un lui o di una lei?". L'indiscrezione torna quindi sull'argomento della bisessualità di Elettra, da lei dichiarata in un'intervista al Quotidiano Nazionale nel febbraio 2018.

Purtroppo, come al solito, Alberto Dandolo non ci fornisce ulteriori dettagli sulla eventuale ultima sbandata di Elettra e conclude col suo proverbiale e enigmatico "Ah, saperlo...".

